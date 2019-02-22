Adıyaman'da bulunan 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili Adıyaman Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

2008 yılında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Haydarlı bölgesinde bulunan 44 santim boyutundaki 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili büyük ilgi görüyor. 85 Santim uzunluğunda 38 santim genişliğinde bir mermer zemin üzerinde fosilleşen salyangoz sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Günümüzde boyutları ortalama 7-8 santim olan salyangozların atalarının boyutunun 65 milyon yıl önce yaklaşık 44 santim olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman Müzesinde ayrıca 45 milyon yıllık tek hücreli canlı mercimek fosili de sergileniyor. Sergilenen bu jeolojik fosiller, sergilenen diğer arkeolojik eserler kadar ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Adıyaman'ın tarihi zenginliklerin içerisinde olduğuna dikkat çekerek, “Kommagene Kralı 1. Antiachos bu toprakları tanımlarken, ‘Ata hükümranlığından devraldığım bu toprakları tüm tanrıların ebedi yurdu yaptım' diyor. Dolayısıyla Adıyaman'ın üzerinde bulunduğu toprakları tanrıların yurdu olarak Pagan Döneminde adlandırmışlar. Yani baktığınız zaman Adıyaman hakikaten bir tarihsel zenginlik içerisinde adeta yüzüyor. İşte bu salyangoz fosili Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinin Haydarlı Bölgesinde ortaya çıktı. Bu salyangozun boyutlarına baktığımız zaman da bu gün dünyada bu boyutta salyangoz bulma şansımız yok. Sergilenen salyangoz fosili 44 santime-37 santim büyüklüğünde bir salyangoz olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu da şunu gösteriyor demek ki, en azından 65 milyon yıl önce salyangozların boyutlarının bu devasa boyutta olduklarını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz” dedi.

Ziyaretçiler ise, müzeyi gezerken 65 milyon yıllık salyangoz fosilinin ilgi çektiğini dile getirdi.