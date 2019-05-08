70'lik dedelerin dokuz taş oynama heyecanı

Adıyaman'da gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş, Demokrasi Parkı'nda dokuz taş oynayarak iftarı bekliyor.

Ramazan'da iftarı serin yerlerde su sesi eşliğinde bekleyen vatandaşlar, Demokrasi Parkı'nda dokuz taş adlı zeka oyununu oynuyor. Turnuvayı andıran ve eleme usulü oynanan dokuz taş oyununda, yenilen kişinin yerine yenisi geçiyor. Vatandaşlar dokuz taş oynamak için sırada bekliyor. Kıyasıya mücadele eden oyuncular kadar, izleyiciler de en az oyuncular kadar heyecanlanıyor. 70'lik dedelerin de oynadığı oyun, öğleden sonra başlayıp iftar saatine kadar devam ediyor. Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden vatandaşlar, zaman zaman kendilerini oyunun heyecanına kaptırarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Gülüp eğlenmek ve zaman geçirmek için doku ztaş oynayan vatandaşlar, bu tür oyunları oynamanın kahvehaneye gitmekten daha iyi olduğunu belirtiyor.

Dokuz taş oyununda şampiyon olarak bilinen Ziya Bağcı, “Zamanın geçmesi için dokuz taş oynuyoruz. Yer serin, arkadaşlarda kafa dengi olunca vakit geçiriyoruz burada. Zaman geçsin diye oynuyoruz, bazen yeniyoruz, bazen de yeniliyoruz. Bizde illa yenelim ya da yenilelim değil yani” dedi.

Küçük yaştan beri bu oyunu oynadığını belirten Abdulvahit Keskin ise "Yaş 60'ı geçiyor. Zaman geçirmek için oynuyoruz. Bazen ben onu yeniyorum bazen de o beni yeniyor. Yok iddia yok” diye konuştu.