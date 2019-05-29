8 tonluk ayrılık figürüne ziyaretçi akını

Adıyaman'da üzerinde ayrılık figürünün yer aldığı Roma Dönemi'ne ait kaya, ziyaretçi akınına uğruyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü bahçesine getirilen, üzerinde ayrılık figürünün yer aldığı 8 tonluk kayayı 13 günde bin 200 ziyaretçi gördü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Tütünocak köyünde vatandaşlar tarafından fark edilen ve daha sonra Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenen 8 tonluk kaya, vinç yardımı ile taşınarak müze bahçesine bırakılmıştı. Roma Dönemi'ne ait ve en az bin 500 yıllık olan, iki insanın vedalaşma anını yansıtan kabartmanın üzerinde bulunduğu kayayı genellikle ayrılık acısı yaşayan kişilerin görmek istediği belirtildi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Yaklaşık 13 gün önce Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Tütenocak köyünden aldığımız kabartma taşını bin 200 kişi ziyaret etti. Bu da gösteriyor ki zaten Adıyaman Müzesi'nde tokalaşma sahnesi olarak tek tek kabartma taşına insanların yoğun ilgisi mevcut. İnsanlar bahçeye girip sadece bu kabartmaya bakıp öyle çıkıyorlar. Sadece bunun için gelen bin 200 kişi” dedi.

Ayrılık figürünü merak ederek arkadaşları ile birlikte müzeye gelen Nilay Karasu, “Çok güzeldi. Ben herkesin gelip görmesini isterim. Bayağı da eski bir taş, sevip de kavuşamayanlar için gayet güzel bir taş olabilir. Sadece ayrılık acısı çekenler değil herkes gelip görsün. Yani eskiyi öğrensinler, geçmişimizi öğrensinler, nasıl geldiğimizi öğrensinler bu önemli bir konu, tarihtir yani” diye konuştu.