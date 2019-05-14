8 tonluk tarihi eser vinçle taşındı

Adıyaman'da üzerinde Roma Dönemi'ne ait kabartma bulunan 8 tonluk dev kaya, vinç yadımı ile bulunduğu yerden alınarak Adıyaman Müzesi bahçesine yerleştirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Tütünocak köyünde vatandaşlar yoğun yağış sonrası büyük kaya parçası üzerindeki kabartmayı fark etti. Kabartmanın tarihi eser olma ihtimaline karşı vatandaşlar Adıyaman Müze Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Müze Müdürlüğü yetkilileri Tütenocak köyü sınırları içerisindeki tarlada bulunan kayayı incelediklerinde üzerindeki kabartmanın Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit etti. En az bin 500 yıllık olan ve iki insanın vedalaşma anını yansıtan kabartmanın üzerinde bulunduğu 8 tonluk kaya parçası vinç yardımı ile tıra yüklendi. Tır ile Adıyaman Müzesi'ne getirilen dev kaya parçası yine vinç yardımı ile tırdan alınarak Müze Müdürlüğü bahçesine bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar dev kaya parçasının taşınmasını şaşkın bakışlarla izledi.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan tarihi eser ile ilgili, “Adıyaman'ın Kahta ilçesi Tütünocak köyünde 8 ton ağırlığında bir taş bulundu. Bir niş üzerinde bir kadın ve bir erkek kabartması bulunmaktadır. Bu kabartmada ise bir tokalaşma sahnesi gözlemlemekteyiz. Büyük ihtimalle bu ölen eşlerden birisinin veda sahnesi olarak karşımıza çıkıyor. Taşın üzerindeki kabartmalara, üzerindeki giysilere baktığımızda ise Roma Dönemi'yle tarihlemekteyiz" dedi. Alkan, "Tütenocak köyünde yağmurun yağması sonucu üzerindeki çamur temizlenmiş ve insanlar bunun üzerinde bir kabartma olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine bize bir ihbar geldi. Biz bu ihbar üzerine köye gittik. Köyde yaptığımız incelemede ise Roma Dönemi'ne ait bir tokalaşma sahnesinin olduğu bir kabartma bulduk. Önce kurul kararı aldık. Kurul kararından sonra vinç ve tır yardımı ile Adıyaman Müzesi'ne taşıdık” şeklinde konuştu.