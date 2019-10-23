80 yaşındaki Fatma niye doğum günü sürprizi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM Yaşlılar Komisyonu üyeleri, 80 yaşına giren Fatma Deli'yi ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Yaşlılar Komisyonu üyeleri, 80 yaşına giren Fatma nineyi yaş gününde yalnız bırakmadı. Komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen sürpriz doğum günü kutlaması karşısında oldukça şaşkın ve mutlu olduğu gözlenen Fatma Deli, sürpriz doğum gününden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, çok duygulandığını söyledi.

Komisyon üyeleri ise yaptıkları açıklamada, “Teyzemizi ziyaret ederek 80. yaş gününü kutladık. Rabbim hayırlı ve sağlıklı nice ömürler nasip eder inşallah” diye konuştu.