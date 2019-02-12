81 Yaşındaki yaşlı adam hasta adamın telefonunu çaldı

Adıyaman'da, hastanede yatan bir hastanın cep telefonunu çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki M.A., simli şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan Yasin Ç'ye ait telefonu gözüne kestirdi. Yasin Ç'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak telefonu çalan yaşlı adam hastaneden çıkarak gözden kayboldu. Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark ederek polise bilgi veren Yasin Ç., telefonunun bulunmasını istedi. Durum üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda telefonu çalan yaşlı adamı yakalayarak gözaltına aldı. Yaşlı adam sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken yaşlı adamın yapılan üst aramasında ise çalınan telefon bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.