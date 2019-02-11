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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.


9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek için yürüyüş etkinliği düzenlendi. Eğriçayı Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen etkinlik Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde gerçekleştirildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti personelleri ve öğrenciler pankart ve dövizler eşliğinde yürüdü.


Yürüyüş sonunda katılımcılara su ve meyve ikram edildi.

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