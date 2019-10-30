‘AB-Türkiye Gençlik Forumu 2019' Adıyaman'da düzenlenecek

‘Çevrimiçi Gençlik-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı' temasıyla Avrupa Birliği koordinesinde gerçekleştirilecek olan ‘AB-Türkiye Gençlik Forumu 2019' programı bu yıl Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğiyle Adıyaman'da yapılacak

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenecek olan ‘AB-Gençlik Forumu 2019' programı ile ilgili bilgi veren yetkililer, etkinlikler kapsamında 1 Kasım Cuma ve 2 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'da Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceğini söyledi. Program kapsamında panel ve konferanslar gerçekleştirilecek.

1 Kasım Cuma günü ise Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 19.30'da ücretsiz olarak verilecek olan ‘Evrencan Gündüz ve Uzaylılar' konseri düzenlenecek.