İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘AB-Türkiye Gençlik Forumu 2019' Adıyaman'da düzenlenecek

‘Çevrimiçi Gençlik-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı’ temasıyla Avrupa Birliği koordinesinde gerçekleştirilecek olan ‘AB-Türkiye Gençlik Forumu 2019’ programı bu yıl Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğiyle Adıyaman’da yapılacakAdıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenecek olan ‘AB-Gençlik Forumu 2019’ programı ile ilgili bilgi veren yetkililer, etkinlikler kapsamında 1 Kasım Cuma ve 2 Kasım Cumartesi günü saat 09.

‘Çevrimiçi Gençlik-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı' temasıyla Avrupa Birliği koordinesinde gerçekleştirilecek olan ‘AB-Türkiye Gençlik Forumu 2019' programı bu yıl Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğiyle Adıyaman'da yapılacak


Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenecek olan ‘AB-Gençlik Forumu 2019' programı ile ilgili bilgi veren yetkililer, etkinlikler kapsamında 1 Kasım Cuma ve 2 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'da Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceğini söyledi. Program kapsamında panel ve konferanslar gerçekleştirilecek.


1 Kasım Cuma günü ise Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 19.30'da ücretsiz olarak verilecek olan ‘Evrencan Gündüz ve Uzaylılar' konseri düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.