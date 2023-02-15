ABD'den Adıyaman'a gelen 160 kişilik ekip enkazdan vatandaşları kurtarmak için mücadele veriyor

ABD'den Türkiye'ye gelen 160 kişilik ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için görev yapıyor. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalıştıklarını ifade eden USAID Planlama Bölümü Yöneticisi John Morrison, “Türk halkına biraz umut getirmek için burada olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkez üslü depremler sebebiyle Türkiye'ye gelen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Afet Yardım Müdahale ekipleri, Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışıyor. 9 Şubat'ta Adıyaman'a gelen ABD'li afet yardım müdahale ekipleri, arama ve kurtarma köpekleri ile enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışıyor. 160 kişinin yer aldığı ekip, çalışmalarını kurdukları koordinasyon merkezinde sürdürüyor. 1999 Gölcük Depremi'nde de Türkiye'ye gelen FairfaxCounty Kentsel Arama ve Kurtarma ekibinden Dean Dean Tills, yeniden Türkiye'deki insanlara yardım ettiği için gururlu olduğunu söyledi.

“Türk halkına biraz umut getirmek için burada olmaktan gurur duyuyoruz”

Türkiye'de vatandaşlara yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden USAID Planlama Bölümü Yöneticisi John Morrison, “California, Los Angeles County'den meslektaşlarımızla birlikte Fairfax County, Virginia'dan geldik. USAID Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin bir parçasıyım. Geçen hafta meydana gelen depremden sonra çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları yapmak üzere buradayız. Adıyaman ve çevresinde yerel yetkililerle birlikte çalışarak deprem nedeniyle yıkılan beton yapılara derinden gömülü olanları bulmaya çalışıyoruz. Türk hükümeti yardımımıza ihtiyaç duyduğu sürece burada olacağız. Bu yüzden durup uluslararası ekiplere ihtiyaç duymadan arama kurtarma operasyonlarını kendi başlarına yapabileceklerini söylediklerinde, terhis olup Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evimize döneceğiz. Hem tıbbi, hem de arama köpeklerimizle yardım sağlamak için bölgedeki yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalıştık. Buradayken birkaç tane daha kurtarabileceğimiz konusunda iyimser veya umutluyduk. Kesinlikle büyük bir depremdi. Bildiriyi gördüğümüzde biliyorduk, bunun uluslararası yardım düzeyine çıkabilecek bir şey olduğunu gördük. Çok sağlam bir arama kurtarma programı var, ama depremin büyüklüğü ve büyüklüğü milli ekiplerin kapasitesini aştı. İşte o zaman Türkiye uluslararası yardım istedi ve USAID geldi. Kesinlikle öyle. Yardım için dünyayı dolaşmalıyız. Bu bizi iyi hissettiriyor ve Amerikan halkından Türk halkına biraz umut getirmek için burada olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“Geri gelip elimden gelen en iyi şekilde yardımı sunmaya çalışıyorum”

Türkiye'deki iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade ede FairfaxCounty Kentsel Arama ve Kurtarma ekibinden Dean Dean Tills ise şunları söyledi;

“1999 yılında Türkiye'de İzmit depremindeydim. Ek yardım sunmak için Türkiye'ye geri gelebildiğim için gurur duyuyorum. Son deneyim çok iyiydi. İnsanlar çok misafirperverdi ve bizi kabul etmeleri çok sıcaktı ve umarım yapabilirim. Bu kadar yıkım ve can kaybı yaşamak zorunda kalmaları çok üzücü. Buradaki durum bana çok İzmit'i hatırlattı ve epeyce can kaybıyla karşılaşacağımızı biliyordum, ama bu sadece yaşadığımız bir şeydi. Umarım insanlar, sevdiklerine güvenli bir şekilde kavuşabilecekleri konusunda biraz umut verebiliriz. Evet. 1999'da Türkiye'ye gelmek benim için öğretici bir deneyimdi. Özverili ve duygusal insanlar. Ve bu depremi duyduğumda yapmak istediğim bir şeydi. Geri gelip elimden gelen en iyi şekilde yardımı sunmaya çalışıyorum” diye konuştu.