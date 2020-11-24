Abdulgafur Büyükfırat mezarı başında anıldı

Daha önce İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Adıyaman, Adana ve Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürüten ve son alarak Azerbaycan Eğitim Müşaviri olarak görev yaparken emekli olan Abdulgafur Büyükfırat geçtiğimiz Mayıs ayında vefat etmişti.

Ömrünün neredeyse tamamını eğitime ve öğrencilerin daha iyi yetiştirilmesine harcayan Samsatlı Abdulfafur Büyükfırat, Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Safvan Bin Muattal Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Burada düzenlenen anma programına Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Programda bir açıklama yapan Samsat Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Tanrıverdi, birlikte yaklaşık 20 yıl çalıştığı, üç yılını ise aynı odada geçirdiği Abdulgafur Büyükfırat'ın çalışkanlığı ve tarafsızlığına vurgu yaparak kendisine rahmet diledi.

Samsat Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada, Büyükfırat'ın kendilerine ağabeylik yaptığı ve eğitime vermiş olduğu katkılardan bahsetti.

Müdür Akın, "Bu anlamlı gönde eski Milli Eğitim Müdürümüz Gafur ağabeyimizi unutmadık, kendisini kabrinde ziyaret etmek istedik. Bizlere her yönü ile dokunan bizlere yol gösteren ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu bir bayrak yarışı idi. Bu bayrak emin ellerde, bu bayrağı bizde elimizden geldiği kadar onun düşünceleri ile devam edeceğiz. Mekanı cennet olsun, onu unutmadık unutmayacağız" diye konuştu.