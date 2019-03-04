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Aç kalan dağ keçisi şantiyeye girdi

Adıyaman’da kar ve soğuk nedeniyle aç kalan yaban keçisi şantiyeye girdi.

Adıyaman'da kar ve soğuk nedeniyle aç kalan yaban keçisi şantiyeye girdi. İşçilerin fark ettiği keçi, kovalamacanın ardından yakalanarak, doğaya salındı.


Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde bulunan Koçali köyünün yüksek kesimlerinde yoğun kardan dolayı yiyecek bulamayan dağ keçileri köyün yakınlarına kadar indi. Burada otlanan dağ keçilerinden biri yakınındaki maden ocağının şantiyesine girdi. Şantiye içerisinde bir süre dolanan dağ keçisini fark eden şantiye çalışanları ile hayvan arasında kovalamaca yaşandı. İşçilerden bir süre kaçan keçi, yakalanarak şantiyeden çıkarıldı. Yakalanan dağ keçisini bir süre seven işçiler dağ keçisi ile hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi. İşçilerin dağ keçisini sevme anları amatör kameralar tarafından kaydedilirken dağ keçisi daha sonra şantiye alanı dışına çıkarılarak serbest bırakıldı. Hızla kırsal alana doğru koşan dağ keçisi bir süre sonra gözden kayboldu.

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