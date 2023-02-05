Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, ilçe merkezine kurt indi.

Kar yağışlarının başladığı Çelikhan'ın Recep bölgesinde yer alan yerleşim alanlarında birkaç gün önce görülen kurt sürüsünün ardından ilçe merkezinde de kurt görüldü. Akşam saatlerinde ilçe merkezinde görülen kurt, bir süre cadde ve sokaklarda dolandı. Caddelerde gezinen kurt vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre dolanan kurt, daha sonra gecenin karanlığında uzaklaşarak gözden kayboldu.