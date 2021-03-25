İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aç kalan sokak köpekleri tavukları parçaladı

Adıyaman’da aç kalan sokak köpekleri girdikleri kümeste tavukları parçalayarak telef etti.

Adıyaman'da aç kalan sokak köpekleri girdikleri kümeste tavukları parçalayarak telef etti.


Yeni Mahalle 26213 Sokak'ta C.K.'ya ait ikametin kümesine gece saatlerinde giren ve aç oldukları düşünülen sokak köpekleri, 4 tavuk ile 1 horoza saldırdı. Kümeste bulunan hayvanları parçalayan sokak köpeklerini fark eden vatandaşlar köpekleri kovaladı. Köpeklerin parçaladığı hayvanlar telef oldu. Vatandaşlar, zaman zaman meydana gelen bu tür olaylardan dolayı ilgililerin gerekli önlemi almasını istedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.