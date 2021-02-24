Aç kalan yavru köpekleri vatandaş besledi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir vatandaş, soğuk havalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle aç kalan yavru köpekleri besledi. Aç kalan yavru köpeklerin karınlarını doyurmak için birbiriyle yarışması ise dikkat çekti.

Yılın yaklaşık 5-6 ayı kış şartlarının etkili olduğu Sincik ilçesinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, sokak hayvanları da hem beslenmede hem de barınmada zorluk yaşıyor. İlçede etkili olan soğuk nedeniyle harekete geçen Orhan Çetin isimli vatandaş, aç kalan yavru köpeklerin olduğunu fark ettikten sonra kendi imkanlarıyla mama, sucuk ve süt aldı. Alınan malzemelerle günler sonra beslenebilen yavru köpeklerin karınlarını doyurabilmek için birbiriyle yarışması ise dikkat çekti. Yavru köpeklerin karnını doyuran Orhan Çetin'in örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Karnı doyan köpekleri seven Çetin, sonrasında da bölgeden ayrıldı.