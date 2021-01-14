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Aç kalan yavru köpeklerin yardımına Başkan Kıymaz yetişti

Adıyaman’da, 9 yavrusuyla birlikte soğuk kış gününde aç kalan sokak köpeğinin yardımına Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz yetişti.

Adıyaman'da, 9 yavrusuyla birlikte soğuk kış gününde aç kalan sokak köpeğinin yardımına Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz yetişti.


Adıyaman merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Ali Dağı tepesinde bulunan Mahmud Ensari Türbesinde 9 yavrusuyla aç kalan bir anne köpeğin olduğunu öğrenen Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, kasaplardan aldığı poşet dolusu kemikleri köpeklerin bulunduğu yere getirdi. Başkan Kıymaz, kasaplarda aldığı kemikleri, soğuk havalardan ve pandemiden dolayı kimsenin uğramadığı bölgede aç kalan anne ile yavru köpeklerinin önüne bırakarak onları besledi.


Kış ayından ve pandemiden dolayı sokak hayvanlarının aç kaldığını belirten Başkan Kıymaz, vatandaşlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunmasını istedi.


Başkan Kıymaz, "Önceki gün buraya gelmiş ve bu yavru köpeklerle annelerinin aç olduğunu görmüştüm. Pandemiden dolayı buralara kimse uğramıyor. Köpekler aç olunca dayanamadım ve kasaptan bir şeyler alarak köpeklerin karnını doyurmak için geldim. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Kapımızın önüne bırakacağımız bir kap su ve mamayla onların karnını doyura bilir ve onları aç bırakmamış oluruz. Bu konuda herkesten duyarlılık göstermesini rica ediyorum” diye konuştu.

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