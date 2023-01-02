Açık bırakılan musluk suyu kazalara neden oldu

Adıyaman'da, bir ikametin balkonundan yola akan su, buzlanma nedeniyle kazalara neden oldu.

Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde bulunan bir ikametin balkon kısmında bulunan musluğun açık bırakılması sonucu akan su asfalta indi. Hava sıcaklığının sabaha karşı eksi derecelere kadar düşmesiyle yolda buzlanma oluştu. Buzlanan yolu kullanarak kayan yaklaşık 6 araç bir birine çarptı. Açık bırakılan sudan kaynaklı buzlanarak kazalara yol açan 6 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araçlar, trafik ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.