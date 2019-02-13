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Acıkan yabani dağ keçileri ilçeye indi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dağda yiyecek bulamayan yabani keçiler Sincik ilçe merkezi yakınlarına inerek burada yiyecek aradı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağda yiyecek bulamayan yabani keçiler Sincik ilçe merkezi yakınlarına inerek burada yiyecek aradı.


Geçtiğimiz aylarda etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaşması sonrası yabani dağ keçileri yiyecek bulamadı. Acıkan dağ keçileri yiyecek bulabilmek için Sincik ilçe merkezi girişinde bulunan Sincik boğazında kar olmayan bölgelerde otladı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen dağ keçileri cep telefonlarıyla görüntülendi. Bir süre burada otlayan dağ keçileri daha sonra dağa çıkarak gözlerden kayboldu

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