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Acildeki uzman hekim kadrosu güçleniyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine 1 acil tıp uzmanının ataması gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine 1 acil tıp uzmanının ataması gerçekleştirildi.


İki acil tıp uzmanının görev yaptığı Kahta İlçe Devlet Hastanesinde yeni bir acil tıp uzmanının atanması ile uzman sayısı 3'e yükseldi.


3 Acil Tıp Uzmanı ile ve 14 pratisyen hekimin görev yaptığı acil servis ile alakalı açıklamalarda bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, acil servise gelen hastalara en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi. Dost, “Acil servisimiz vatandaşlarımızın en çok müracaat ettiği ve acil müdahalelerin yapıldığı servis olması nedeniyle önem arz etmektedir. Güçlü bir kadro ile hızlı ve doğru yapılacak ilk müdahaleler hayat kurtarıcı olmaktadır. Kahta Devlet Hastanesi olarak, acil servisimizde en kaliteli şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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