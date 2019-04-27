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Adacığa ulaşmak isterken canından oldu

Adıyaman’da Kahta Çayı’nda oluşan adacığa çıkıp balık tutmak isteyen genç, boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Kahta Çayı'nda oluşan adacığa çıkıp balık tutmak isteyen genç, boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Kahta Çayı Erikdere mevkiinde meydana geldi. Davut Karakuş (26), olta ile balık tutmak için Kahta Çayı'na gitti. Gölet olan kısımdaki adacığa yüzerek geçip oradan olta atmak isteyen genç yüzmeye başladı. Genç birden suyun içinde çırpınmaya başlarken, tarlasını sürerken gencin suyun içinde kaybolduğunu gören çiftçi durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarmanın yanı sıra, 112 Acil Servis, AFAD kurtarma ve Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç ekipleri geldi. Dalgıçların su altında yaptıkları aramalar sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Bekar olan Davut Karakuş'un özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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