Aday öğretmenler Adıyaman'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenlere yönelik oryantasyon eğitimi kapsamında tarihi ve kültürel alanlara gezi programı düzenlendi.

Okul Dışı Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında şehir kimliği tanıma etkinliğinde 2019 yılında ilçeye atanan yaklaşık 130 aday öğretmen için tarihi ve turistik ören yerlerine gezi programı gerçekleştirildi.

Gezi programı kapsamında Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi ve Arsemia ile Nemrut Dağının tanıtımı yapıldı.

Kahta Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Ali Yıldız ve Damlacık İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Kılınç koordinatörlüğünde düzenlenen gezi programında öğretmenler, Kommagene Krallığına ait kültürel eserleri ve Nemrut heykelleri karşında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gezi programı hakkında bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “İlçemize Türkiye'nin değişik bölgelerinden atanan öğretmen arkadaşlarımıza ilçemizin kültürel ve tarihi yerlerini en güzel şekilde tanıtmak amacıyla bir gezi programı düzenledik. Kendi tarihimize ve kültürümüze ayna tuttuğumuz bu tür gezi programlarıyla öğretmenler arkadaşlarımızla kültür alışverişinde bulunuyoruz. Yöre insanımızın samimiyetini ve sıcak kanlılığını hissettirmeye çalıştığımız gezi programıyla öğretmenlerimizin ilçemizin sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerinin yanında hoşgörü ve kardeşlik atmosferini teneffüs ettiğine inanıyoruz. Tarihi ve kültürel gezi programlarımızın ardından ilçemizdeki kurumlara da bir tanıtım programı düzenlenecek” diye konuştu.

Gezi programı, aday öğretmenlerin Nemrut Dağında güneşinin batışını izlemesiyle sona erdi.