Adıaman'da 149 adrese karantina

Adıyaman'da, 149 adres Korona Virüs salgını dolayısıyla karantina altına alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman'da 1 günde 149 ev karantina altına alındı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün pozitif vaka sayılarında artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 149 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.