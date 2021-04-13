ADİMDER sınavlara hazırlık kaynak kitap desteğine devam ediyor

Adıyaman ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından LGS-YKS sınavlarına hazırlık kitapları Adıyaman'da ki tüm imam hatip okullarında eğitim gören 8 ve 12. sınıf öğrencilerine dağıtıldı.

Yapılan bu eğitime destek bağışı çalışması ile ilgili Adıyaman ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ebubekir Turmaz açıklamada bulundu.

Başkan Ebubekir Turmaz, “Adıyaman ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak özelde imam hatip okullarımızın genelde ise ilimizin eğitimine ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle yaşadığımız bu Pandemi döneminde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini desteklemeyi bir görev olarak kabul ettik. Adıyaman ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve ÖNDER Genel Merkezimiz işbirliği ile şimdiye kadar 4 etapta kitap dağıtımı gerçekleştirildi. 1. Etapta 4854 adet, 2. Etapta 5400 adet, 3. Etapta 1872 adet kaynak kitabı dağıtıldı. Bugünkü 4. Etapta ise 1780 adet LGS ve 1780 adet YKS olmak üzere toplam 3560 adet konu analizli deneme seti öğrencilerimize verilmek üzere tüm imam hatip ortaokulu ve imam hatip liselerine teslim edildi.Bu anlamda katkı sunan, destek veren ve bu süreci sahiplenen herkesten Allah razı olsun. Öğrencilerimiz adına katkı sunan tüm imam hatip gönüllülerine teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.