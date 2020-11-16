Adışaman'da jandarma 1 ayda 57 şahsa işlem yaptı

Uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son 1 ay içerisinde 57 kişi hakkında işlem yapılırken yabancı uyruklu bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 Aylık çalışmalar kapsamında 76 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 102 gram bonzai, 15 adet uyuşturucu hap ise ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yine 1 aylık çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, hırsızlık, tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama gibi, suçlardan aranan 19 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri aynı zamanda 8 şahıs hakkında ruhsatsız tabanca ve bıçak taşımaktan cezai işlem yaptı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.