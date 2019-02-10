Adıyaman 1954 Spor: 1- Kızılcabölükspor: 1

Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 ile Kızılcabölükspor karşı karşıya geldi. 18. dakikada Kızılcabölükspor oyuncusu Ersin Aslantoğ'un vuruşu ile top file ile buluştu. Topun kaleye girmesi ile Kızılcabölükspor 1-0 öne geçti.

Maçın 45. Dakikasına kadar başka gol gelmeyince maçın ilk yarısı 1-0 oldu.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında 4 dakika uzatmalara gidildi. Gidilen uzatmalarda Adıyaman 1954 Spor oyuncusu 10 numaralı İsmail Bulut'un kullandığı penaltı vuruşuyla birlikte gelen gol ile maç 1-1 oldu. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.

Maçı Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Yeşilpark Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş ve çok sayıda taraftar izledi.