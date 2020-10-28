Adıyaman 1954 Spor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi evinde ağırladığı 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 yenerek maçta galip geldi.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan ve Şevket Teker'in yönettiği maçta ev sahibi takım galip gelerek liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı 0-0 golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında kıyasıya mücadele yaşandı. Her iki takımın galip gelmek için verdiği mücadele gülen taraf Adıyaman 1954 Spor oldu.

Maçın 87. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor'un golünü Haluk Türkeri atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Gergin geçen ve 7 dakika uzatmanın verildiği maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor sahadan galip ayrıldı.