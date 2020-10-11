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Adıyaman 1954 Spor-52 Orduspor: 2-1

TFF 3.

Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi 52 Orduspor'u 2-1 mağlup etti.


Adıyaman Atatürk Stadında oynana maçta ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor kendi evinde 52 Orduspor karşısında galip gelmeyi bildi.


Maçın 41. Dakikasında Cafercan Aksu'nun attığı gol ile 1-0 öne gecen Adıyaman 1954 Spor ilk yarıyı galip kapadı.


İkinci yarının 46. Dakikasında 52 Orduspor'lu sporcu Gürkan Arslan'ın penaltıdan attığı gol ile skor 1-1 oldu.


Çekişmeli geçen maçın 55. Dakikasında Fuat Bavuk'un attığı gol ile ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Maçın 90+5'inci dakikasında Adıyaman 1954 Spor'un futbolcusu Serkan Yıldız 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.


Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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