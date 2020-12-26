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Adıyaman 1954 Spor-Bergama Belediyespor: 2-1

TFF 3.

Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi sahasında rakibi Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.


Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçta ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor ile rakibi Bergama Belediyespor kıyasıya mücadele etti. Burak Taşkınsoy'un yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.


İkinci yarının 53. Dakikasında ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor, Osman Paşa Zorlu'nun golü ile 1-0 öne geçti.


Adıyaman 1954 Spor maçın 72. Dakikasında Fuat Bavuk'un topu ağlara göndermesiyle 2-0 öne geçti. Doksan dakikasının sonunda maçın hakeme 4 dakika uzatma süre verdi. Bergama Belediyespor 90+3'te Batuhan Türk'ün gölü galibiyet için yeterli olmayınca maç ev sahibi takımın 2-1'lik skoruyla sona erdi.


Maçın 63. Dakikasında Bergama Belediyespor'un oyuncusu Mehmet Varol kırmızı kart gördü.

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