Adıyaman 1954 Spor - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Lig 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor rakibi Van Büyükşehir Belediyespor ile kendi sahasında 0-0 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçta ev sahibi ekip Adıyaman 1954 Spor, rakibi Van Büyükşehir Belediyespor ile yenişemedi. Karşılıklı bir çok gol pozisyonu yaşayan her iki takımın futbolcuları da bu pozisyonları gole çeviremedi. Maçın ilk 45 dakikasında Van Büyükşehir Belediyespor baskın bir futbol ortaya koyarken, ikinci 45 dakika ise ev sahibi ekip maça hakim taraf oldu.

Doksan dakika boyunca kıyasıya mücadele eden her iki takımın futbolcuları maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine sarılarak sahada ayrıldı. Ligin orta sıralarında her alan her iki takımda 1'er puan ile haftayı kapattı.

STAD: Adıyaman Atatürk

HAKEMLER: Tarık Güldal, Hakan Akkaynak, Ferhat Dalgıç

ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah Naim, Mehmet Ali Yakışık, Hakan Doğru, İsmail bulut (Dk. 39 İlhan Aslanoğlu), Önder Akdağ, Eşref Koçak (Dk. 67 Hamza İpekçi), Ahmet Tuna Akıl, Semih Oğuz, Muhammed Emel, Baran Basut (Dk. 82 Bahtiyar Dolma), Emre Adiloğlu

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş, Bilal Özhan (Dk. 74 Şerif Doğan), Soner Birinci, Emre Toptan, Mutlu İlengöz (Dk. 80 Cemal Doğu), Serdar Cansu, Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Dk. 89 Barış Sağır ?), Umut Koray Öz, Yakup Demir, Çağrı Tekin

SARI KARTLAR: Muhammed Emer (Adıyaman 1954 Spor), Çağrı Tekin (Van Büyükşehir Belediyespor)