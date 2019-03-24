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Adıyaman 1954 Spor:1 - Düzce Spor:0

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Düzce Spor'u 1-0 mağlup etti.


Adıyaman Atatürk Stadında oynanan Lig 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Düzce Spor'u evinde ağırladı. Maçın 14. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Baran Basut'un attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. 3 Dakika uzatmalara gidilen maçın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken maçın ikinci yarısında başlama vuruşunu rakip takım yaptı. Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise 5 dakika uzatmalara gidildi. Uzatmalara gidilen maçta başka gol gelmeyince maç 1-0 bitti.


Oynanan maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi.

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