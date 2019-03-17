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Adıyaman 1954 Spor:1 - Yeni Orduspor: 3

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Yeni Orduspor'a 3-1 mağlup oldu.


Adıyaman Atatürk Stadında oynanan Lig 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Yeni Orduspor'u evinde ağırladı.


Maçın 3. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Bahtiyar Dolma'nın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlandığı karşılaşmanın ikinci yarısında başlama vuruşunu rakip takım yaptı.


İkinci yarıda ise Yeni Ordu Spor'un ilk golünü 63. Dakikada Hasan Kaya attı. Hasan Kaya 70 ve 76. Dakikalarda da Adıyaman 1954 Spor'un ağlarını topla buluşturdu. Yeni Orduspor deplasmanda ev sahibi takımdan 3 puan almayı bildi


Oynanan maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve çok sayıda taraftar izledi.

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