Adıyaman 1954 Spor:4- Alibeyköyspor: 3

Lig 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi Alibeyköyspor'u 4-3 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Hakem Ali Can Soydal yönetti. Maçın başlama vuruşunu Adıyaman 1954 Spor yaptı.

Maçın 35. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Bahtiyar Dolma'nın vuruşuyla top ağlarla buluştu. Ev sahibi ekibin 1-0 önde götürdüğü maçın 35. Alibeyköyspor oyuncusu Hasan Üstübücü'nün attığı golle maç 1-1 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 1-1 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında ise Alibeyköyspor oyuncusu Hasan Üstübücü'nün attığı golle Alibeyköyspor 2-1 öne geçti. Maçın 65. dakikasında Alibeyköyspor oyuncusu Nihat Şimşek'in attığı golle maç 1-3 oldu.

Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Ömer Uluer'e maçın 59. Dakikasında sarı kart verildi.

Oldukça çekişmeli geçen maçın 67.dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Batuhan Karagöz'ün attığı golle maç 3-2 oldu. Maçın 80. dakikasında Emre Keskin'in attığı gol ile maç 3-3 olurken, maçın 88. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Batuhan Karagöz'ün attığı golle maç 4-3 oldu. Maçın son saniyelerine kadar başka gol gelmeyince maç 4-3 bitti.