Adıyaman Adalet Sarayı Türkiye'nin ilk ‘bebek dostu' kurumu

Adıyaman Adalet Sarayı Türkiye'de “Bebek Dostu Kurum” unvanını alan ilk kurum oldu.

Adıyaman Adalet Sarayı içerisine yapılan bebek bakım odası- emzirme odası ve adliyede çalışan bayan personellere verilen eğitimlerin sonunda bebek dostu sertifikasını beraberinde getirdi. Adıyaman Adalet Sarayı Türkiye'de ilk kez “Bebek Dostu Kurum” belgesini alan kurum oldu. Bu güne kadar sağlık kuruluşlarının aldığı bu belgeyi ilk kez farklı bir kurum aldı.

Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu ve Şube Müdürü Filiz Bolu tarafından “Bebek Dostu Kurum” sertifikası ve teşekkür belgesini Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik'e takdim etti.

Başsavcı Bozan Çevik, alının belgenin adalet sarayının en güzel yerine asacaklarını belirterek, adliyelerin sadece soğuk yüzleri olduğu algısını kırma noktasında bunun anlamlı olduğunu söyledi.

Bozan Çevik, “Benden önce görev yapan Başsavcımız Fatih Karabacak'a teşekkür ediyorum. Onun döneminde yapılan yenilikler algı olan adliyelerin soğuk yüzü ile değil, böyle sosyal konularda da duyarlı olduğunu göstermiştir.

Çevik, “Sağlık Müdürlüğünün ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığımız için mutluyuz. Adalet sarayına gelen vatandaşımıza en üst seviyede hizmet vermek istiyoruz. Yılarca adalet sarayları soğuk yüzleriyle anıldı. Adliye sarayları anne dostu, anneler bebeklerinin bakımını ihtiyaçlarını çok rahat giderebilecekler. Diğer kurumlara örnek olsun diye en güzel yerde sergileyeceğiz” dedi.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, daha önce görev yapan Başsavcı Fatih Karabacak'ın bu konuyla yakından ilgilendiğini dile getirerek, Başsavcı Bozan Çevik'in de büyük katkı sağladığını kaydetti.

Erdoğan Öz, “Türkiye'de ilk resmi kurumun ‘Bebek Dostu Kurum' olması sebebiyle sizleri ve tüm personelinizi kutluyoruz. Adalet sarayında görevli bayan personellere eğitimler verdik. Adalet sarayına bebek bakım ve emzirme odası kuruldu” diye konuştu.