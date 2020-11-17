Adıyaman Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı

Adıyaman'da oluşabilecek afetlere karşı yerel imkanların değerlendirildiği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında düzenlene toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, belediye başkan yardımcıları, adıyaman üniversitesi öğretim üyeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Adıyaman İl Afet Müdahale Planı'nın tüm ilde uygulanabilirliğini artırmak ve afetlere karşı hazırlıklı olmak, kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapıldı.

Vali Yardımcısı Halid Yıldız, Adıyaman Afet Müdahale Planı sunumunu gerçekleştirerek, Adıyaman'ın depremselliği, kentte meydana gelmesi muhtemel afetler, ortaya çıkabilecek ikincil afetler, TAMP hizmet grubu operasyon planları, yerel düzey yönetim sistemi, hizmet grupları, hizmet grubu operasyon planları ana ve destek çözüm ortakları, kentte afet anında destek verecek iller ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi ile ilgili bilgiler verdi.

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Senem Tekin ise, Adıyaman'ın doğal afet potansiyeli hakkında bir sunum yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ebubekir Fırat ise, Adıyaman ili yerleşim birimleri ile Adıyaman Belediyesinin olası depreme karşı hazırlıklarını anlattı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Doğal afetler ve depremler sadece Adıyaman ilimizin değil, ülkemizin ve dünyanın bir gerçeğidir. Depremler toplumun tamamını etkileyen afetlerdir. Bu gerçeği bilerek yaşamak ve bilerek hazırlık yapmak gerekir. Bugünkü toplantımızda meydana gelebilecek olası bir deprem veya afette eksikliklerimizi gözden geçirmek amacıyla bir araya geldik. Bu sadece Valiliğimiz veya Belediyenin değil, tüm kurumların ortak paydası olan bir meseledir. Depremin etkilerini en aza indirebilmenin en temel kurallarında biride vatandaşlarımızın bu konuya duyarlı olmalarıdır. Temennimiz afetlerin hiç yaşanmamasıdır ”dedi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Türkiye'de yaklaşık 500 fay hattı var. Adıyaman'ın ise kuzey kısmı birinci derece, kentimizin yerleşkesi ise ikinci derecede deprem bölgesidir. Bu toplantıyı yapmamızın amacı somut adımlar atmaktır. Belediye olarak öncelikle ana bulvarda kolonları kesilen ticari alanları belirleyeceğiz. Bu peyder pey devam edip tüm alanları kapsayacak. Öncelikle bataklığı kurutmak lazım. Fay hattının net bir şekilde belirlenip imarın buna göre yapılması lazım” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, Adıyaman'da bütün binalara deprem analizi yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplantı görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.