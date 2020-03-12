Adıyaman Alperen Ocaklarında görev değişimi

Adıyaman Alperen Ocakları başkanı Sinan Önder görevi, Sergen Seçgin'e düzenlenen tören ile devretti.

Alperen Ocakları'nda gerçekleşen devir teslim törenine Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan ve bir çok kişi katıldı. Mikail Şahan, Sinan Önder'in yürüttüğü başkanlık görevini Sergen Seçkin'e tevdi etti. Sinan Önder, Türk Bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim'i Sergen Seçkin'e takdim etti.

Törende konuşan Mikail Şahan, “Bugüne kadar davamıza ve ilimiz gençliğine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sinan Önder Başkanımızın şahsında yönetime teşekkür ederiz. Hizmetlerinin konum farketmeksizin süreceğinin bilinciyle birlik beraberliğimizin daim olmasını dileriz. Ayrıca beraber yol yürüdüğü Sergen Seçgin Başkanıma bundan sonraki faaliyetlerinde ve çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Sinan Önder ise konuşmasında, “Bugün burada bir nöbet, bir bayrak değişimi için toplanmış bulunuyoruz. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Zor şartlarda imkanlarımızın kısıtlı olduğu bir dönemde Ocak Başkanlığı görevini devralmıştım. Tabi ki birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla bu kutlu davayı bu günlere kadar getirdik. Görevi aldığımız günden itibaren Şehit Liderimiz Muhsin Başkandan emanet aldığımız bu ulvi ocağı temsil ederken bu yükün ağırlığını omuzlarımızda hissederek hareket ettik. Gücümüzün yettiğince bu emanete halel getirmedik. Kıymetli dava arkadaşlarım bugün Adıyaman Alperen Ocakları başkanlığı görevini içimizde yetişmiş olan ilk günden beri maddi ve manevi olarak yanımızda bulunan kıymetli kardeşim Sergen Seçgin başkanıma bayrağı teslim edeceğim. Davaya olan inancı, samimiyeti ve sizlerin de desteği ile bu görevi layıkıyla yapacağından şüphem yoktur” dedi.

Sergen Seçgin ise, “Kutlu davamızı, misyonumuzu bir adım daha ileriye taşıyabilmek adına Adıyaman Alperen Ocakları Başkanı Sinan Önder'den sancağı teslim almanın gurur ve onurunu yaşıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, bu sancağı layığı ile taşıyıp görevimi yapacağıma siz büyüklerimizin ve yönetimdeki arkadaşların önünde söz veriyor, geldiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.