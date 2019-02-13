Adıyaman ASDEP'te Türkiye 1'incisi oldu

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2018 yılı faaliyetlerini paylaştığı toplantıda, Aile Destek Programı (ASDEP) hedefini yüzde 594 ile gerçekleştirerek Türkiye 1'incisi olduklarını söyledi.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Petrolleri Salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci'nin de katıldığı toplantıda konuşan Fehmi Çelik, 2018 yılı faaliyetlerini paylaştı.

Fehmi Çelik, 100 günlük Eylem Planında yer alan hedeflerini yüzde 594 ile gerçekleştirerek ASDEP'te Türkiye Birincisi olduklarını belirterek, 26 bin 225 hanede 70 bin 611 kişiyle görüşüldüğünü söyledi.

Koruyucu hizmeti alan çocuk sayısının 18'den 31'e çıktığını ifade eden Çelik, son 5 yılda koruyucu aile yanına verilen çocuk sayısının yüzde 75'ine 2018 yılında ulaşıldığının altını çizdi. Aile içerisine yerleştirilen çocuk sayısının 2017 yılında 3 iken, 2018 yılında 18'e yükseldiğini ve yüzde 600'lük bir artış olduğunu söyledi.

Adıyaman'da şiddeti önleme ve izleme merkezinde 2018 yılı içerisinde 324 kadın, 2 erkek, 66 çocuk olmak üzere 392 kişinin başvurusunun alınarak gerekli yönlendirmelerin yapıldığını aktaran Çelik, kadın konuk evinde ise 150'si çocuk, 194'ü kadın olmak üzere 344 kişinin misafir edildiğini dile getirdi.

Çelik, bakım uygulanan çocuk sayısı 147, evde bakım hizmeti verilen 6 bin 867 iken, toplam 93 milyon 28 bin 15 TL, sosyal ekonomik destek ise bin 190 kişiye 11 milyon 650 bin 93 TL, 11 bin 606 kişiye 5 milyon 472 bin 834 TL doğum yardımı yapıldığı bilgisini verdi.

Çelik, “Sosyal devlet anlayışını dezavantajlı vatandaşlarımızdan başlamak üzere sunma gayreti içerisinde olduğumuz içinde ayrıca hizmet alanımızın çok geniş bir hinterlandı da olduğu için özellikle siz basın mensuplarının burada bize desteği çok çok önemlidir. Çünkü yaptığımız çalışmaların kitlelere ulaşması dezavantajlı vatandaşımızın haklarını öğrenmeleri açısından önem arz etmektedir. Sosyal Devlet olmanın gereği durumu kötü olan vatandaşlarımızın hangi hizmetlerden faydalanacağını ancak siz saygı değer basın mensuplarımızın da bizim paylaşımlarımızı, bizim hizmetlerimize yer vermeniz onlara ulaşılabilirliğimizi arttıracaktır.

Proje eksenli, vizyonu, misyonu olan dinamik yapısıyla da son sürat hizmetleri sosyal devlet anlayışının tüm kesimlere ulaştırılması konusundaki gayretimiz, çabamız ve azmimiz 2019 yılında da artarak devam edecektir” diye konuştu.