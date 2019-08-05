Adıyaman Barosu'ndan öldürülen Hüseyin açıklaması

Adıyaman Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından baroda gerçekleştirilen basın açıklamasına Baro Başkanı Mustafa Köroğlu ve baro üyesi avukatlar katıldı. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Avukat İlknur Tel, “Hüseyin Nasrullah Çelik'in kaybolduktan 3 gün sonra vücudunda 6 adet bıçak darbesi ile Kahta ilçesinin Boğazkaya Köyü yakınlarında bir tarlada naşının bulunduğunu büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Son yıllarda çocuk cinayetlerinin artması herkesi olduğu gibi bizleri de tedirgin etmektedir. Her ne kadar kanunlar ve imzalanan uluslararası antlaşmalar ile bizlere biraz olsun umut verecek gelişmeler olsa da uygulamaların süreklilik arz etmemesi, kanuni gerekliliklerin yerine getirilmemesi, üretilen projelerin hayata geçirilmesinin gecikmesi, mevzuatlara ve imzalanan protokollere gereği gibi uyulmaması bizleri çıkılmaz bir karamsarlığa sürüklemektedir.

Ülkemizde ve ilimizde bu acı verici olayların yaşanması söz konusu iken seçilmişlerin kamuoyunun beklediği açıklamaları yapmayışı, gerekli ihtimamı göstermemesi, bu olayların önlenebilmesi için çalışmalar yapılması konusunda gerekli desteği vermemesi hem bizleri, hem Adıyaman halkını hem de acılı aileyi derinden üzmektedir.

Bir diğer üzüntü duyduğumuz nokta yaşanan elim olayın zanlısı M.Ç. isimli şahıs hakkında yakın zamanlarda Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ayrı ayrı dosyaları mevcut olup yerel mahkemece şahsın cezalandırılmasına karar verilmişken; bir üst yargı mercii olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri bu cezayı kaldırmış ve şahsın üzerine atılı suçtan beraatine karar vermiştir. İşte o gün mahkeme de heyete sorduğumuzu şimdi tekrar soruyoruz. Vicdanlarınıza sesleniyoruz, bu hak mıdır reva mıdır.

Bizler Adıyaman Barosu olarak bu olay özelinde olmak üzere çocukların ve ailelerin destekçisi olacağımızı, dosyaya dair hukuki işlemlerin usulüne uygun, gerektiği gibi yapılabilmesi için takibi sürdürdüğümüzü, daha önce beraat kararı vererek böylesi bir canavarı topluma salan üst yargı mensupları hakkında da gerekli işlemlerin yapılması için tüm çabayı göstereceğimizi siz basın mensupları ve kamuoyu önünde bir kez daha yineliyoruz” diye konuştu.