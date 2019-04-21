Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan ‘Katı Atık Tesisi' açıklaması

Süleyman Kılınç, Katı Atık Tesisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gündemine aldığı projeleri bir bir hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Ulaşımdan sosyal projelere, altyapı ve üstyapı çalışmalarından şehrin temel sorunlarına kadar birçok proje için ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine giren Başkan Kılınç, üzerinde çalışılan ve CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere tarafından da geçtiğimiz günlerde gündeme getirilen Katı Atık Tesisi hakkında bilgi verdi.

Tamamlanması durumunda son teknolojiye uygun olacak bir Katı Atık Tesisi için proje çalışmalarına başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin bu konuyu TBMM yerine kendilerine sorması durumunda projenin detaylarını kendisiyle paylaşabileceklerini de dile getirerek şunları söyledi:

“Göreve geleli 3 hafta gibi kısa bir süre olmasına rağmen, öncelikli sorunlardan bir tanesi olarak gördüğümüz Katı Atık Tesisi ve Vahşi Depolama projeleri üzerinde çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda çevre, çevre sağlığı, imar ve enerji gibi birçok ayağı olan projeler değerlendirilip, kısa süre içerisinde halkımızla paylaşılacaktır. Bunun için ekiplerimiz, yapılacak yer, kapasite ve teknolojik detaylar açısında projeler üzerinde hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hem çevrenin temizliği, hem de kendi elektrik enerjisini üreterek belediyemize kaynak sağlayacak olan bu projede en ileri teknoloji ve hızlı imalat ile bir an önce elektrik üretimine geçilecek. Kendimiz için değil, kentimiz için en iyi imkanları sağlamak üzere tüm ekibimizle birlikte temiz ve yaşanabilir bir Adıyaman oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adıyaman milletvekili sayın Abdurrahman Tutdere bu hususu TBMM yerine belediyemize sorsaydı, çalışmaların başladığını ve hummalı bir şekilde devam ettiğini kendisine söylerdik. Biz tartışmak, eskiyi karalamak yerine sorunları yerinde tespit edip, çözüm odaklı projelerle hizmet etmeyi şiar edindik. Adıyaman'ımıza yeni tesisler kazandırmak ve güzelleştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”