Adıyaman Belediyesi altyapısı tamamlanan noktaları asfaltlıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından 2019 yılı asfalt sezonu hızlı bir şekilde başladı. Petrol Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfaltlama çalışmalarına başladıklarını ve çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtildi.

Cadde sakinleri ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.