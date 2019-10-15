Adıyaman Belediyesi, ‘Birimler arası halı saha turnuvası' başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ‘Birimler arası hali saha futbol turnuvası’ başladı.
Adıyaman Belediyesi tarafından çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ‘Birimler arası hali saha futbol turnuvası' başladı.
Kurumsal yapıya büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, çalışanlarının motivasyonunun arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklere imza atmaya devam ediyor.
Personelin kaynaşması amacıyla Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Adıyaman Belediyesi birimler arası halı saha futbol turnuvası', Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Spor İşleri Müdürü İshak Yıldız'ın katılımıyla Adıyaman Üniversitesi halı sahasında başladı.
3 grupta toplam 15 takımın mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, takımlara başarı ve centilmenlik dileğinde bulundu.