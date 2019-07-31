Adıyaman Belediyesi Fatma Teyze ile bir araya geldi

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi görevlileri, el arabası ile semizotu satarak yaşamını sürdürmeye çalışan 79 yaşındaki Fatma Yumak'ı ziyaret etti.

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde bel fıtığı rahatsızlığı bulunan bir kızı ve 2 torununa bakan 79 yaşındaki Fatma Yumak ile Toplumsal Gelişim Merkezi görevlileri evinde bir araya geldi. Fatma Teyze'yi evinde ziyaret eden Toplumsal Gelişim Merkezi görevlileri, Fatma Teyze ile bir süre sohbet edip ona gıda yardımında bulundu. Toplumsal Gelişim Merkezine de kaydı yaptırılan Fatma Yumak'a, her 3 ayda bir hem gıda hem de maddi yardımın yapılacağı öğrenildi. Toplumsal Gelişim Merkezi görevlileri aynı zamanda Fatma Yumak'ın başka ihtiyaçlarını da karşılamak için incelemelerde bulunacakları belirtildi.