Adıyaman Belediyesi hastane önünde iftar çadırı kuracak

Adıyaman Belediyesi, ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan' etkinliklerinin yanı sıra Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla hastanede yatan hasta ve onlara refakat eden yakınları için Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kuracak.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hemen karşısında bulunan Adıyaman Belediyesine ait otoparkta kurulacak olan iftar çadırında her gün hasta ve hasta yakınları için iftar yemeği verileceğini söyleyen yetkililer, amaçlarının hasta ve hasta yakınlarının da Ramazan'ın tadına erişmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri ayrıca, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yaşanabilecek sorun ve sıkıntılarda 153 numaralı telefondan istek, talep ve şikayetlerde bulunulabileceğini de söylediler.