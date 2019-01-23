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Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor

Süper Lig’de mücadele eden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı bir yandan sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrosuna yeni isimleri dahil ediyor.

Süper Lig'de mücadele eden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı bir yandan sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrosuna yeni isimleri dahil ediyor.


Bu sezon Hentbol Süper Ligi'nde Adıyaman'ı başarıyla temsil eden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, sezonun ikinci yarısı öncesi çalışmalarını sürdürüyor.


Yeni hedefleri doğrultusunda kadrosunu şekillendirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı yöneticileri, hedeflerinin sezonu ilk 4'te tamamlayarak Avrupa Kupalarına katılmak olduğunu, bu anlamda eksik görülen bölgelere yeni isimlerin transfer edildiğini dile getirdi.


Bu anlamda 27 Ocak'ta başlayacak olan sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı karosuna Beşiktaş Mogaz'dan Yiğit Yaşar Kocaarslan ile Uğur Can Doğan'ı dahil etti.


Yeni transferlerle ilgili kısa bir bilgi veren Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı Başkanı Aykut Dündar, güçlü kadrolarıyla hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi.

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