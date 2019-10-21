Adıyaman Belediyesi hizmet binasında çevre düzenlemesi

Vatandaşlara daha sağlıklı hizmet sunabilmek için Adıyaman Belediyesi tarafından daha önce Petrol Caddesi'nde yapımı tamamlanan ek hizmet binasında çevre düzenleme çalışmalarına başlanıldı.

Petrol Caddesinde bulunan eski saha amirliğinin olduğu 4 bin 50 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan ve Adıyaman Belediyesi bünyesindeki fen işleri, su ve kanalizasyon işleri, park ve bahçeler, temizlik işleri, imar ve şehircilik, yapı kontrol ile ruhsat ve denetim müdürlüklerinin bulunduğu binanın çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.