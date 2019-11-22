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‘Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri' başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Kitap Günleri’ Valilik bahçesinde kurulan çadırda misafir kabulüne başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Kitap Günleri' Valilik bahçesinde kurulan çadırda misafir kabulüne başladı.


Kültürel çalışmalara büyük önem veren Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Kitap Günleri' Valilik bahçesinde kurulan çadırda başladı. Resmi açılışı 25 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'da yapılacak olan ‘Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri'ne ilgi gösteren vatandaşlar, birçok ünlü yazarı görecek olmanın heyecanını yaşıyor. Misafir kabulüne başlayan Adıyaman Belediyesi Kitap Günleriyle ilgili bilgi veren yetkililer, 44 yayın evinden 100'den fazla yazarın katılacağı kitap günlerinin ilk günün yoğunluğundan memnun kaldıklarını söyleyerek, tüm kitapseverleri bu önemli organizasyona davet etti.

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