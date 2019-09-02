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Adıyaman Belediyesi Konservatuarında sertifika heyecanı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her yıl yüzlerce öğrenciye kapılarını açan belediye konservatuarında sertifika heyecanı yaşandı.


Bağlama, piyano, tiyatro, keman, resim, gitar, ney ve ebru dallarında eğitim gören 300 kursiyer, sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Mithat Töken'in ellerinden aldı. Geçtiğimiz yıllarda da binlerce öğrenciye birçok dalda eğitim verilen konservatuarın bu yılda oldukça verimli geçtiğini söyleyen yetkililer, mezun olan kursiyerleri tebrik ederek, emeği geçen hocalara teşekkür etti.


Sertifika töreninde müzik dinletisi sunan kursiyerler seslendirdikleri türkülerle davetlilere müzik zevki yaşattı.

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