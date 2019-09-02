Adıyaman Belediyesi Konservatuarında sertifika heyecanı

Bağlama, piyano, tiyatro, keman, resim, gitar, ney ve ebru dallarında eğitim gören 300 kursiyer, sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Mithat Töken'in ellerinden aldı. Geçtiğimiz yıllarda da binlerce öğrenciye birçok dalda eğitim verilen konservatuarın bu yılda oldukça verimli geçtiğini söyleyen yetkililer, mezun olan kursiyerleri tebrik ederek, emeği geçen hocalara teşekkür etti.

Sertifika töreninde müzik dinletisi sunan kursiyerler seslendirdikleri türkülerle davetlilere müzik zevki yaşattı.