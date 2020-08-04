Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramında yoğun mesai yaptı

Adıyaman Belediyesi, Adıyamanlıların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için bayram süresince gece gündüz demeden çalışmalarına devam etti.

Bayram süresince oluşabilecek aksaklıkların anında giderilmesi, kurban satış ve kesim yerlerinin temizlik ve bakımı ile şehir genelinin temizliğini gerçekleştirerek Adıyamanlıların bayramı en güzel şekilde geçirmelerini sağlayan Adıyaman Belediyesi bayram boyunca 7/24 mesai yaptı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Adıyamanlı hemşehrilerimizin bayramı en güzel şekilde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla ekiplerimiz bayram süresince gece gündüz demeden çalıştı. Korona Virüs nedeniyle özellikle şehir temizliğine ağırlık veren ekiplerimiz, kurban satış ve kesim alanları ile şehir genelindeki temizlik çalışmalarını sık aralıklarla yapmaya özen gösterdi. Bunun yanında bayram süresince ücretsiz olan otobüslerimizle hizmet verdiğimiz halkımızın istek ve şikayetleri için de ALO 153 Beyaz Masa ve 110 İtfaiye telefonlarımız 24 saat hizmette tutuldu” diye konuştu.