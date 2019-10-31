Adıyaman Belediyesi kursiyerlerine yönelik eğitimler sürüyor

Daha önce de aile ve sosyal yaşamla ilgili birçok eğitimin düzenlendiği merkezde son olarak ‘Rehberlik Hizmetlerinin Tanıtılması' ve ‘Çocukların Gelişim Dönemlerine Göre Aile Tutumları' hakkında eğitimler verildi.

Gerçekleştirilen programlardan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen kursiyerler, eğitimlerle birçok konu hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.