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Adıyaman Belediyesi maske dağıtmaya devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, bünyesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.


Daha önce de birçok mahalle ve caddede gerçekleştirdiği ücretsiz maske dağıtımını bu kez Sıratut ve Yenipınar mahallelerinde gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri, burada bulunan esnaflara ve vatandaşlara da maske ulaştırdı.


Adıyaman Belediyesi'nin ücretsiz maskelerini alan esnaf ve vatandaşlar ise yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.

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