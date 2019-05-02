Adıyaman Belediyesi Ramazan'a hazırlanıyor

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayının Adıyaman'da dolu dolu geçmesi için yoğun bir çalışma içerisine giren Adıyaman Belediyesi hazırlıklarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa göre Ramazan ayı boyunca her gece Demokrasi Parkında düzenlenecek olan etkinliklerin bu yıl da renkli geçmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Etkinliklerin gerçekleşeceği Demokrasi Parkında düzenleme çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Ramazan etkinlikleri ile ilgili bilgi veren yetkililer, “Ramazan ayının manevi havasını tattırmak için ilimizin sevilen isimlerini hemşehrilerimizle buluşturacağız. Ramazan ayı boyunca teravih namazı dolayısıyla saat 22.00'da başlayacak olan programlarımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.