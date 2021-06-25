Adıyaman Belediyesi sınav öncesi tüm önlemlerini aldı

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Adıyaman Belediyesi olarak, sınava girecek olan öğrencilerin başarısı için üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini belirten Başkan Kılınç, “Milyonlarca öğrencimiz Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurulu Sınavlarına girecek. Bu sınavda ter dökecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Adıyaman Belediyesi olarak öğrencilerimizin sınavı en rahat şekilde geçirmeleri için sınav süresince görev sınırlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda belediye otobüslerimiz, sınav günlerinde sınav giriş belgelerini gösterecek olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet verecektir” dedi.

Vatandaşlardan da sınav süresince daha dikkatli olmalarını isteyen Başkan Kılınç, “Ayrıca vatandaşlarımızdan da, öğrencilerimizin sınavda daha rahat olabilmeleri için daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize bir kez daha başarılar diliyorum” diye konuştu.